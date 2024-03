Inter-Napoli: Juan Jesus pensa di denunciare Acerbi

Il giudice sportivo ha chiuso il caso Acerbi-Juan Jesus senza squalificare il difensore dell'Inter. Il brasiliano del Napoli non può fare ricorso contro questa decisione perché non è parte del procedimento, avviato di propria iniziativa dalla procura Figc.



DENUNCIA PENALE? - Nessuna condanna per razzismo. Eppure la questione potrebbe non finire qui. Infatti, come si legge sull'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, Juan Jesus non vuole passare per bugiardo e starebbe valutando l'ipotesi di una denuncia penale contro Francesco Acerbi. Accusandolo di avergli detto: "Vai via nero, sei solo un negro" durante la partita di campionato Inter-Napoli.