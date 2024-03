Arnautovic non convince, Inter sul mercato alla ricerca di una punta

Pasquale Guarro

La stagione di Marko Arnautovic è stata pregiudicata dai due infortuni, ma ad oggi il giudizio sul suo contributo non può essere positivo. L’austriaco non soddisfa e inizia a farsi largo l’idea di doverlo sostituire, anche mettendolo sul mercato. Situazione non semplice da gestire, anche perché probabilmente le idee dell’austriaco potrebbero essere diverse, ma in viale della Liberazione hanno ben chiaro in testa che l’unico reparto in sofferenza sia quello offensivo.



PROSSIME MOSSE - In porta c’è Sommer che può garantire un altro anno ad alto livello, in difesa c’è Bisseck che cresce a vista d’occhio e il centrocampo è stato rinforzato con l’arrivo di Zielinski. Anche per l’attacco c’è già l’accordo per Taremi ma l’iraniano ad oggi è una scommessa e in rosa serve un profilo con caratteristiche diverse. Ecco perché da qualche settimana gli uomini mercato hanno già iniziato a guardarsi attorno, con l’obiettivo di trovare il profilo giusto, anche a fronte di una spesa alla Pavard, tanto per intenderci.