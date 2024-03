Inter-Napoli: la vittoria dei nerazzurri a 1,60

Domenica sera a San Siro sarà passaggio di consegne tra i campioni d’Italia in carica del Napoli e l’Inter che attende solo la matematica certezza per festeggiare lo scudetto, e che onora la seconda stella della quale fregiarsi dalla prossima stagione. Passaggio di consegne sì ma che giunge all’indomani di due sfide per entrambe che hanno segnato in negativo la stagione per le sconfitte rimediate in Champions. Doppia amarezza per i napoletani rimasti fuori anche dal mondiale per club del prossimo anno (i nerazzurri ci saranno) a beneficio della Juventus. Non da meno la sconfitta dopo i calci di rigore della formazione di Inzaghi contro l’Atletico Madrid che adombra la trionfale marcia in campionato ed un 2024 da record dei nerazzurri.



Anche questa volta l’Inter gode dei consensi degli analisti che la ripropongono squadra favorita sulla lavagna e bancano l’1 a 1,60, distante dall’X a 4,10 e con il 2 che moltiplica per 5,35. Intoccabile Lautaro Martinez, nonostante il rigore calciato alle stelle con l’Atletico, in testa alla speciale graduatoria per il primo o ultimo marcatore della partita a 4,50, con a seguire Thuram a 6,00, Sanchez a 7,75, Calhanoglu a 8,25, Osimhen a 9,00, Frattesi a 9,50, Mkhitaryan e Klassen a 10,00, Kvaratskhelia a 12,25 e poi tutti gli altri fino a Mario Rui, Natan e Juan Jesus a 47,00.