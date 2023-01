Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Inter-Napoli 1-0: Riflessi da pantera quando mura il tentativo forte e ravvicinato di Raspadori. E anche con i piedi riesce sempre ad essere una risorsa preziosa per la costruzione della manovra.: Accende subito il duello con Kvaratskhelia assestandogli un paio di calcioni. Ogni tanto sbanda su qualche finta, ma la prestazione è di altissimo livello.L’idea nasce per Dzeko, ma il bosniaco lascia passare e il suo lancio diventa un assist in profondità perfetto per Lukaku, che però si fa bruciare da Kim. Offre una prestazione di grande attenzione e abnegazione in marcatura su Osimhen, senza mai concedere niente al nigeriano.: Se la cava senza doversi sforzare troppo, prima su Politano e poi su Lozano.: Si ritrova all’altezza dell’area piccola con la porta spalancata davanti e fallisce un’occasione enorme alzando la conclusione sopra la traversa. L’errore è grave, ma il lavoro in raddoppio su Kvaratskhelia è sempre puntuale e prezioso.(Dal 31’ s.t. Dumfries 6: Pochi minuti a disposizione, ma col la giusta intensità. Ferma una ripartenza azzurra aggrappandosi all’avversario e spendendo il giallo. La cosa giusta nel momento giusto.: Sublime il tacco di prima intenzione con cui manda Lukaku alla conclusione. Indemoniato, corre a perdifiato per tutto il campo e si danna per alcune scelte di Sozza.: Prima sbaglia l’intervento saltando fuori tempo, poi però si arrangia di mestiere e riesce a disturbare Osimhen che avrebbe altrimenti calciato solo davanti a Onana. Sempre preciso quando la manovra passa dai suoi piedi e meno finale indossa l’elmetto come farebbe un mediano.: Un po’ fuori dagli schemi per tutta la prima frazione. Inizia con piglio diverso la ripresa e con un bel lancio verso Dimarco avvia l’azione del vantaggio nerazzurro.(Dal 38’ s.t.Più timido del solito, arriva leggermente in ritardo sull’assistenza di Lukaku e spreca una grande occasione. Non si abbatte e nella ripresa entra in campo con atteggiamento ancor più grintoso. Sfila via a Di Lorenzo e con un cross disegnato su carta millimetrata mette sulla testa di Dzeko il pallone che il bosniaco trasforma nell’1-0.(Dal 19’ s.t.: Sembra davvero tornato quello di Bergamo. Entra immediatamente in partita e la gamba va bene. Sul pezzo, finalmente): Ha subito la palla buona per andare a segnare in volata, ma il motore non ha in corpo i giri dei tempi migliori e Kim gli recupera metri con facilità disarmante. Ci riprova alla scadere del primo tempo, questa volta su assist di Barella, spara in corsa ma il destro, potente, va alto sopra la traversa. Sbaglia uno stop dietro l’altro.(Dal 19’ s.t.: San Siro celebra il campione del mondo con i giusti applausi, lui entra e aiuta la squadra a stare alta, impegnando la difesa azzurra).Regala a Darmian un pallone da spingere in porta, ma il compagno spreca malamente.(Dal 31’ s.t.: Entra e sbaglia tutti i palloni. Tutti.Inzaghi 7,5: Domina contro il Napoli e riporta sulla terra gli eroi di Spalletti.: Sfiora quel tanto che basta per spedire fuori la conclusione di Lukaku. Il delitto perfetto, perché la terna non si accorge della deviazione e nega anche l’angolo ai nerazzurri. Non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Dzeko.: Dimarco lo mette in difficoltà e scappa via propria dalla sua parte quando serve a Dzeko il perfetto assist per l’1-0.: Inizia subito con un recupero pazzesco su Lukaku, stoppando il belga, lanciato a rete. Siamo al 3’ di gioco e da quel momento in avanti stravince qualsiasi altro duello ingaggiato con il numero 90 nerazzurro.: Prima il buco che manda in porta Lukaku costringendo Kim al recupero miracoloso, poi la distrazione fatale con cui si perde Dzeko in area di rigore, questa volta pagando dazio per l’1-0 interista.: Si vede poco e niente nella metà campo dell’Inter.: Doppio compito, primo schermo a Calhanoglu, quando i nerazzurri fanno girare il pallone, ma anche incursore quando a tener palla è il Napoli. Tiene il ritmo per la prima mezzora, poi la sua prestazione cala d’intensità.(Dal 31’ s.t. Ndombele: s.v.): Mai in partita, sovrastato fisicamente.(Dal 39’ s.t..): Servito da Olivera in area di rigore, prende la mira ma cicca la conclusione colpendo con troppo esterno e il pallone si spegne sul fondo. Raramente fa emergere la qualità e tasso tecnico, che solitamente vestono le sue prestazioni in certe serate di gala.(Dal 20’ s.t.: In pochi minuti riesce comunque ad essere l’uomo più pericoloso del Napoli. La sua conclusione fa urlare al gol i tifosi ospiti, ma sulla sua strada trova un grande Onana).: Non riesce mai ad avere la meglio contro Bastoni e alla fine Spalletti lo richiama in panchina.(Dal 20’ s.t. Lozano 5,5: Sulla falsa riga di Politano, anche se con lui in campo il Napoli prova l’assalto finale).: Annullato da Acerbi.: Capisce immediatamente, con un paio di calcioni, che non sarà certamente serata per tocchi di fino. Come da sua natura, tenta molti uno contro uno, ma diversamente dal solito, sono praticamente tutti fini a se stessi.(Dal 31’ s.t.: Il Napoli soffre l’Inter per l’intera durata del match. Il rientro dopo la sosta non porta buone notizie.