Dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce, il Napoli si prepara per affrontare la trasferta milanese. Andrà in scena infatti domani la sfida tra Inter e Napoli per l'andata della semifinale di Coppa Italia.



Gattuso cambierà qualcosa rispetto alla partita di due giorni fa. Riguardo le possibili scelte ha parlato il noto giornalista SKY, Massimo Ugolini. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



"Torna Manolas, non so se in coppia con Koulibaly, che ha reso al di sotto nella partita contro il Lecce. Uno tra Maksimovic e Di Lorenzo potrebbe prendere il suo posto. Mertens è un giocatore importante al quale è difficile rinunciare. Potrebbe essere lui il titolare di domani, con Callejon e Insigne ai lati, essendo Politano ancora non inserito appieno negli schemi di Gattuso".