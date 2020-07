Vincere per confermare il secondo posto ed eliminare l'unica chance rimasta che comprometterebbe l'approdo in Champions League. È questa la missione che l'Inter si è data in vista della sfida di questa sera contro il Napoli, già certo della qualificazione ai gironi di Europa League ma che deve preparare al meglio il ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona e che potrebbe proprio portare a quella clamorosa combinazione che eliminerebbe il quarto posto dalle possibili qualificate per la competizione. Antonio Conte e Gennaro Gattuso si ritrovano da avversari dopo la semifinale di Coppa Italia pareggiata 1-1 al San Paolo, la prima gara post-Covid-19 che portò all'eliminazione dei nerazzurri e spianò la strada per la vittoria del titolo agli azzurri.



STATISTICHE - Sono 147 le sfide tra Inter e Napoli in Serie A: per i nerazzurri 65 successi, 36 pareggi e 46 sconfitte. L’Inter ha vinto due delle ultime tre partite contro il Napoli in Serie A (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 15 sfide, ma in tutte le ultime quattro sfide tra Inter e Napoli giocate a San Siro in Serie A, almeno una delle due squadre non ha segnato (quattro gol totali). Inter (18) e Napoli (17) sono infine, con la Roma (17), due delle tre squadre che contano più marcatori diversi in questo campionato.



I SINGOLI - L’Inter è la squadra contro cui Gennaro Gattuso del Napoli ha disputato più partite da allenatore in Serie A senza mai vincere (1N, 3P). Romelu Lukaku è a quota 29 gol in questa stagione, considerando tutte le competizioni: l’ultimo giocatore dell’Inter a raggiungere quota 30 è stato Samuel Eto’o, nel 2010/11 (37). L'Inter è la sola squadra di Serie A contro cui il centrocampista del Napoli Fabián Ruiz ha realizzato più di una rete in Serie A (doppietta nel maggio 2019).​ Solo il Manchester City (26) ha colpito più legni del Napoli (24) nei cinque maggiori campionati europei 2019/20.



LE FORMAZIONI UFFICIALI​

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero, Lukkau, Sanchez.

Napoli: ​Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Milik, Insigne.​



