Il triplice fischio di Inter-Napoli è arrivato ormai da oltre 48 ore eppure il calcio italiano è rimasto travolto e sconvolto da tutto ciò che è successo prima, durante e dopo la gara.



Dentro lo stadio i cori razzisti contro Kalidou Koulibaly che hanno portato a numerose e forti sanzioni contro l'Inter, hanno spinto gli allenatori, i presidenti di Serie A (alcuni a rischio sanzione per le dichiarazioni sugli arbitri) e quelli di FIGC e CONI a fare serie valutazioni in materia. Infine perfino l'UEFA e la FIFPro si sono espresse negativamente sulla gestione della problematica durante la gara.



Fuori dallo stadio, invece, gli scontri di via Novara che hanno portato alla morte del tifoso interista Daniele Belardinelli stanno continuando a generare interventi e prese di posizione importanti da parte delle autorità competenti. I PM di Milano hanno confermato gli arresti di 3 persone e l'emissione di 7 daspo per altri tifosi coinvolti e individuati e, anche se ancora non è chiara la dinamica che ha portato alla morte dell'ultras nerazzurro, le nuove immagini choc raccolte da La Verità che vi mostriamo confermano che gli scontri si sono svolti in un clima di vera e propria guerriglia urbana.