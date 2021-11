Inter-Napoli è una partita speciale per Luciano Spalletti. L'allenatore toscano torna a San Siro due anni e mezzo dopo la sua ultima presenza sulla panchina nerazzurra. Era il 26 maggio 2019, quando grazie ai gol di Keita e Nainggolan (ma anche ai miracoli di Handanovic e a un salvataggio di D'Ambrosio) capitan Icardi e compagni sconfissero 2-1 l'Empoli, condannandolo alla retrocessione in Serie B e confermando il quarto posto in classifica utile alla qualificazione in Champions League. Obiettivo stagionale centrato da Spalletti all'ultima giornata di campionato anche l'anno prima, quando l'Inter superò in rimonta 3-2 la Lazio con le reti di D'Ambrosio, Icardi (su rigore causato da De Vrij) e Vecino.



Sulla panchina dei biancocelesti c'era Simone Inzaghi. Il bilancio tra i due tecnici è in perfetta parità: 4 vittorie a testa (2-2 nei derby di Roma) e un pareggio in Inter-Lazio. L'unica sconfitta per i nerazzurri in questo campionato è coincisa col ritorno dell'allenatore all'Olimpico, dove è stato applaudito dai propri ex tifosi. Gli interisti sperano che la storia possa ripetersi domenica a San Siro con Spalletti. Al quale, oltre alle due emozionanti qualificazioni in Champions, il popolo nerazzurro riconosce altri meriti. Come quello di aver messo le basi per lo scudetto vinto da Conte e aver dato il proprio contributo a "liberare" l'ambiente dalla coppia Mauro Icardi-Wanda Nara. I tifosi della Roma hanno fischiato Spalletti soprattutto per com'è finita la carriera di Totti, invece quelli dell'Inter lo applaudiranno anche per aver tolto la fascia di capitano a Icardi.