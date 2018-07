Mercato incrociato quello tra Inter e Napoli sui terzini: il club campano aveva chiesto all'Atletico Madrid Vrsaljko, ricevendo risposta negativa in cambio. Gli azzurri avevano così chiuso per l'acquisto di Arias, ma il buon esito della trattativa tra Inter e Atletico per Vrsaljko ha spinto i colchoneros a tuffarsi su quello che era l'obiettivo del Napoli, rimasto ancora alla ricerca di un esterno basso. Nel mirino di Ancelotti c'è adesso Darmian, che per l'Inter era il piano B nel caso non si fosse concretizzata la pista Vrsaljko, mentre De Laurentiis ha smentito di aver chiesto al Genoa Laxalt, guarda caso ex Inter.