L'Inter recupera Ionut Radu e Roberto Gagliardini. Il secondo portiere e il centrocampista erano positivi al Covid-19, ma l'esito dell'ultimo tampone effettuato ieri, riporta la Gazzetta dello Sport, ha dato risultato negativo e tornano a disposizione di Antonio Conte.



Non ci saranno quasi sicuramente nella gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, ma saranno probabilmente almeno in panchina nella sfida di campionato contro il Parma in programma sabato 31 ottobre a San Siro.