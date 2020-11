A caccia di un nuovo contratto.a 30 anni, festeggiati lo scorso 11 novembre, deve decidere se continuare la sua avventura con il Liverpool, con il quale ha vinto tutto, o cambiare aria, lasciare Anfield e provare una nuova avventura, in un altro club, in un altro campionato. Al momento nessuna delle due opzioni va esclusa, il centrocampista olandese esploso nel Feyenoord non si è ancora pronunciato, prima di prendere una decisione vuole conoscere tutte le proposte.Alcune di queste sono già arrivate. La prima proprio dai Reds, che per il centrocampista a segno 20 volte con la maglia della sua nazionale, ha offerto. Klopp lo stima e spinge per tenerlo, ma i soldi per Wijnaldum non sono l’unico fattore. La possibilità di giocare in un altro Paese dopo sei anni di Inghilterra (spesi tra Newcastle e Liverpool) lo attrae, lo stuzzica, per questo l’opzione addio al momento è quella che ha la percentuale più alt. I blaugrana, alle prese con la rivoluzione societaria, hanno preso tempo: Wijnaldum è un profilo che piace, nonostante sia over 30 ma il momento di spending review spinge a fare delle riflessioni.Quelle che sta facendo anche l’Inter che, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è in corsa per il nazionale oranje, a segno due volte domenica contro la BosniaPer il momento non è andato oltre una richiesta di informazioni, ma non è da escludere una proposta ufficiale tra qualche settimana. Soprattutto se Georginio deciderà di lasciare la Premier e se dal mercato in uscita (si cercano soluzioni per Nainggolan, Eriksen e Vicino) arriveranno buone notizie.