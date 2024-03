Inter, nel pomeriggio il confronto con Acerbi

Pasquale Guarro

Andrà in scena questo pomeriggio il tanto atteso confronto tra l’Inter e Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro, che ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale, è chiamato ad esporre la propria versione dei fatti in seguito alle gravi accuse lanciategli da Juan Jesus mediante i propri profili social.



IN ATTESA DEL CONFRONTO - I fatti si erano consumati sul terreno di gioco di San Siro, quando nel secondo tempo Acerbi e Juan Jesus sono venuti allo scontro verbale. Dalle immagini si vede il difensore nerazzurro chiedere scusa al suo avversario, con il difensore del Napoli a lamentarsi con l’arbitro per l’accaduto. La questione sembrava essersi chiusa lì, con Juan Jesus che aveva parlato di “cose di campo”. Ma evidentemente la comunicazione tenuta da Acerbi non è piaciuta al brasiliano che ieri sera è tornato sui suoi passi accusando l’interista di avergli rivolto frasi razziste. L’Inter per adesso è ferma al neutro comunicato di ieri, l’incontro di questo pomeriggio chiarirà anche il punto di vista del club di viale della Liberazione.