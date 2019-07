Il ritiro svizzero dell'Inter è più che blindato, ma questo non è servito a scoraggiare due tifosi che, nonostante tutto, si sono presentati a Lugano. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra su uno di questi.



“L’eroe della giornata è uno dei due tifosi presenti alla seduta mattutina del primo giorno di ritiro dell’Inter di Conte. Sono due ragazzi, uno ha la maglia di Handanovic, l’eroe veste quella nuova di D’Ambrosio. Perché è facile andare allo stadio, aperto, per vedere la Champions con la maglia del Triplete di Milito. Ma bisogna essere animati da sacra passione per presentarsi a Lugano, sotto il sole, per un allenamento chiuso e blindato, con il numero 33 del terzino prossimo centrale. Non sarà premiato come merita, vedrà sfilare via dal cancello dello stadio un paio di minivan con i vetri oscurati, su cui potrebbe esserci il suo idolo, o forse no. È l’highlight del primo giorno di ritiro, insieme alle conferme sul fronte Icardi-Nainggolan: niente allenamento tattico per loro”.