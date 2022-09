L'Inter ha capito di aver perso tanto, probabilmente troppo, con l'addio di Ivan Perisic e questo è stato un argomento sul tavolo in occasione dell'ultimo confronto tra la dirigenza e l'allenatore, Simone Inzaghi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Non c’è vertice senza mercato. E non c’è mercato senza vertice. La legge antica quanto il calcio vale anche per il summit di giovedì ad Appiano, quello in cui l’Inter ha ritrovato un equilibrio, quanto fragile lo si capirà in breve tempo. Dirigenza e allenatore sono consapevoli che si sia aperto un cratere a sinistra nel post-Perisic e che per riempirlo davvero non bastano gli ingredienti che al momento ci sono in dispensa. Prima o poi sarà necessario lavorare di fantasia proprio sul mercato, cercando qualche buona idea in giro per l’Italia e l’Europa”.