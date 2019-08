Il tempo passa e Mauro Icardi coltiva sempre la stessa certezza: se non sarà Juve resterà all'Inter. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Tutto cambia perché nulla cambi, questa è la verità. Perché neppure le ultime novità di mercato hanno stravolto le idee di Icardi. Maurito non si sposta di un centimetro. Neppure l’Inter, se è per questo. Ma la nuova è che nella testa del centravanti argentino non è minimamente entrata la possibilità di valutare altre destinazioni che non siano la Juventus o l’Inter. Fine dei giochi. Almeno oggi, almeno a un mese dalla fine del mercato, Roma e Napoli non sono in corsa. Due club che pure su Icardi stanno facendo più di un pensiero, provando a intavolare (su basi diverse) una trattativa con l’Inter”.