Ausilio e Marotta hanno immediatamente individuato i giusti rinforzi per le corsie laterali. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Moses e Young possano trasformare il 3-5-2 del tecnico salentino.



“L’idea di gioco di Conte è qualità e furore all’ennesima potenza e senza due esterni di corsa e tecnica diventa tutto più complicato. Ecco perché i primi due colpi mirati sul mercato di gennaio sono arrivati proprio in fascia, pescando poi dalla Premier: nessun altro torneo al mondo garantisce quella intensità di prestazione per 90’. E allora eccole le nuove frecce nerazzurre, pronte al primo derby di Milano. A Udine Conte ha fatto le prove generali e le risposte sono state abbastanza incoraggianti: l’inserimento di Victor Moses e Ashley Young nel mondo Inter procede spedito quasi quanto le loro accelerazioni”.