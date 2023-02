Non ci sono dubbi sul nerazzurro che maggiormente si è distinto nel corso della sfida di ieri sera tra Inter e Sampdoria. Hakan Calhanoglu si è confermato fondamentale per Inzaghi e sia noi di Calciomercato.com che la Gazzetta dello Sport, lo abbiamo premiato con la pagella del migliore in campo.



Calciomercato.com - Calhanoglu 6,5: Ti aspetti Brozovic e invece… in regia c’è ancora lui, con il croato in panchina. Sfiora il gol con un bel destro da fuori area. Ci riprova alla mezz’ora della ripresa, ma questa volta trova Audero sulla sua strada. Scambia e ci riprova per la terza volta, a giro sul secondo palo con Audero immobile ad ammirare la traiettoria, che però si spegne di poco a lato. Il migliore dei suoi.



Gazzetta dello Sport - Calhanoglu 7: “Lunga vita alla sua visione di gioco e alla capacità di andare al tiro. L'Inter si regge su di lui: almeno 75 minuti su 90 di alto livello, con due conclusioni che non hanno portato al vantaggio per centimetri”.