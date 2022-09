È un momento no in casa Inter. Ha fatto molto discutere i tifosi nerazzurri il silenzio del club sui propri social nella data del 4 settembre, giorno in cui è morto Giacinto Facchetti. Su Twitter in molti hanno evocato almeno un post che potesse ricordare il capitano interista. Altri invece hanno fatto presente come sia prassi della società ricordare i propri campioni solo nelle date dei loro compleanni e non in quelli della morte.