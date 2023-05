"Fatal Verona" è un concetto chiaro ai tifosi milanisti, ma stasera è la volta dell'Inter, che deve evitare l'ostacolo Hellas Verona sulla strada per l'importantissimo quarto posto. Il turno infrasettimanale vuol dire tanto anche per gli scaligeri, che grazie al pareggio in casa della Cremonese hanno agganciato lo Spezia al quartultimo posto che significherebbe salvezza. Inzaghi rilancia Lautaro Martinez dal 1' dopo un mese e mezzo di panchine suggerite dagli impegni di coppa, mentre a centrocampo Brozovic e Calhanoglu sono chiamati a ritrovare le vecchie alchimie da regista e mezzala. Con loro Mkhitaryan al posto di Barella. Servono punti per arrivare lanciati alla sfida del fine settimana contro la Roma.



LE STATISTICHE



L’Inter ha vinto le ultime cinque sfide contro il Verona in campionato e non ha mai ottenuto sei successi di fila contro i gialloblù in Serie A.



L’ultimo successo degli scaligeri contro i nerazzurri risale al 9 febbraio 1992 (1-0), da allora tre pareggi e otto sconfitte per i gialloblù in 11 sfide interne nel torneo.



Edin Dzeko ha esordito in Serie A contro il Verona il 22 agosto 2015 con la Roma. Il bosniaco ha segnato quattro reti in campionato contro gli scaligeri ma nessuno al Bentegodi – contro i gialloblù infatti ha giocato 352 minuti fuori casa senza gol all’attivo.



Simone Verdi – tre gol nelle ultime due presenze – ha segnato cinque gol in questo campionato (19 presenze) ed è a meno uno dalle sei messe a segno tra Torino e Salernitana nel 2021/22 (18 gare)