Diktat chiaro: niente distrazioni da rinnovo. Antonio Conte aveva dettato la via a inizio stagione, l'ha confermata a gennaio e non la abbandona certo ora, quando le partite iniziano a valere doppio. Secondo Tuttosport, tutti i discorsi per i prolungamenti di contratto sono rinviati al termine della stagione, a dopo la delicata sfida di Bergamo contro l'Atalanta in programma il 24 maggio.



ANCHE LAUTARO - Una scelta, quella di Conte, sposata in pieno dall'amministratore delegato Beppe Marotta: dopo la questione Icardi, scoppiata nel pieno della stagione scorsa (13 febbraio), Marotta ha preferito essere chiaro e diretto, condividendo al 100% la strategia del suo allenatore. Da un attaccante a un altro, da Icardi a Lautaro. Il Toro è sicuramente l'oggetto del desiderio più cercato in casa Inter: su di lui sarà Clasico di mercato tra Real Madrid e Barcellona, con i blaugrana sulle sue tracce da tempo e con Messi che non perde occasione per elogiare le qualità del compagno di nazionale. Anche in questo caso, ogni discorso è rinviato a giugno, che si tratti di rinnovo o di partenza direzione Catalogna...