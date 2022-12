Romelu Lukaku non farà vacanze, dopo l’eliminazione dal Mondiale col suo Belgio. L'attaccante dell’Inter rientrerà a Milano e dopo alcune ore di riposo tornerà ad allenarsi alla Pinetina: lavorerà singolarmente per raggiungere il top della condizione ed in tal senso dovrebbe saltare il ritiro di Malta in programma dal 4 al 9 dicembre.