Dopo sei anni è giunta al capolinea l’avventura all’Inter di Roberto Gagliardini. Il centrocampista, in scadenza di contratto al 30 giugno, può lasciare Milano già a gennaio.che non ha fretta di scegliere la sua prossima destinazione e punta a una seconda parte di stagione da protagonista in una piazza ambiziosa.- L’entourage di Gagliardini è già al lavoro su varie piste e tiene vivi i contatti con il Monza.. Monchi vuole regalare un nuovo centrocampista a Sampaoli e il nome di Gagliardini è tra quelli valutati con più attenzione.