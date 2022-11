In un passaggio dell'intervista rilasciata a Calciomercato.com, l'ex calciatore dell'Inter, Goran Pandev, si sbilancia in favore di un suo ex compagno. Secondo l'attaccante macedone, infatti, Thiago Motta diventerà uno dei migliori allenatori al mondo.



"Thiago diventerà uno dei migliori cinque tecnici al mondo, è propositivo e non gli mancano le idee. Deki si salverà con la Samp anche se la situazione non è semplice, ne sono convinto. Pure lui, ha un gran futuro".