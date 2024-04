Inter, niente scudetto sul divano. Il piano B se non arriverà la vittoria nel derby

11 minuti fa



Se l'Inter non dovesse vincere lo scudetto contro il Milan nel derby di lunedì sera, non lo vincerà sicuramente senza scendere in campo e dal divano guardando le partite della dirette rivali. Lo riporta Repubblica che sottolinea come negli uffici della Lega Serie A si stia pensando ad un calendario fluido per evitare problemi di ordine pubblico e sforzi delle forze dell'ordine su più giornate.



Se non arriverà la vittoria nel derby e quindi l'assegnazione del titolo che verrà la seconda stella nella serata di lunedì, allora si rivaluterà il calendario della 34esima giornata di campionato in modo che la sfida Inter-Torino possa essere giocata prima della super-sfida Juventus-Milan entrambi in programma nel weekend del 27 e 28 aprile.