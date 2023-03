Aria nuova in casa Nike. La ditta che fornisce, tra le altre Inter e Barcellona, è pronta a rivoluzionare le sue divise da gioco per il futuro. Secondo quanto scrive Footy Headlines, l’azienda statunitense lancerà un nuovo modello di maglia che andrà a sostituire l’attuale Dri-Fit ADV. Nike metterà a disposizione il suo nuovo prodotto per il mercato a partire dalla stagione 2024/25, dopo averlo presentato agli Europei 2024.



La caratteristica più importante dell’attuale modello Dri-Fit ADV di Nike è una cucitura curva sulla parte superiore del petto e sulla schiena. Tutte le versioni del modello condividono questo elemento. Nike ha utilizzato una serie di stili di colletto con questo modello, tra cui girocollo, collo a V e polo.



Dal 2024 in poi invece Inter, Barcellona, PSG, ma anche Liverpool, Chelsea e Atletico Madrid utilizzeranno una varietà più ampia di stili di colletto, con tipologie più insolite rispetto alle opzioni standard degli ultimi due anni. Le cuciture curve saranno sostituite da un taglio più regolare. Non sono ancora emerse informazioni concrete su altre caratteristiche specifiche.