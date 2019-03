Esporte24horas riporta nella sua edizione odierna notizie in merito alla situazione Gabigol. L'Inter avrebbe detto di no a due offerte del Flamengo, una da otto e l'altra da dieci milioni, per acquisire il 50% del cartellino dell'attaccante brasiliano. La preferenza della società nerazzurra sarebbe quella di cederlo in Europa o in Cina con la possibilità di poter incassare più soldi.