Mercoledì ad Appiano Gentile ha preso il via il ritiro estivo in preparazione della nuova stagione, ieri anche Ausilio e Baccin sono stati presenti agli allenamenti e in Pinetina hanno svolto un’altra riunione di mercato con il tecnico, Simone Inzaghi, prima di rientrare a Milano e incontrare Paolo Busardò l’intermediario che sta portando avanti la trattativa Bremer. Ma non è tutto, perché nelle mire dell’Inter c’è anche un altro difensore, quello che dovrebbe riempire la casella lasciata vacante da Andrea Ranocchia.



IL NOME NUOVO - Diversi i profili sotto la lente d’ingrandimento e da oggi possiamo aggiungere un altro nome al taccuino della dirigenza nerazzurra: parliamo di Dan-Axel Zagadou, difensore centrale in uscita a parametro zero dal Borussia Dortmund. Piede mancino e struttura fisica imponente, con i suoi 196 centimetri. Ausilio e Baccin hanno accolto questo pomeriggio il suo agente in sede e stanno valutando molto attentamente quella che sarebbe una buona opportunità di mercato.