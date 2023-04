Suning non ha più la forza economica per sostenere l’Inter mantenendola ad alti livelli, il progetto sportivo del club è un chiaro indizio circa le difficoltà che sta vivendo la proprietà cinese, che ormai non immette capitale nel club da circa tre anni. E in più c’è un bilancio in profondo rosso da ripianare, bisogna raggiungere il pareggio e farlo partendo da un passivo pesante come quello dell’Inter, senza immettere capitale fresco, potrebbe significare dover smantellare la squadra. Specie se Inzaghi e i suoi non dovessero raggiungere il quarto posto e quindi i ricavi che la Champions comporterebbe.

NUOVO INTERESSE - Ecco perché ormai da tempo si rincorrono le voci circa un possibile cambio di proprietà, si è parlato sia di fondi che di cordate, non ultima Investcorp, che in passato era già stato interessato al Milan, prima che passasse nelle mani di Cardinale. Adesso una nuova indiscrezione vorrebbe il proprietario del Leeds, Andrea Radrizzani, interessato al acquisizione del club di viale della Liberazione. A riportarlo è una fonte molto autorevole come Bloomberg, che spiega come l’Inter abbia un valore stimato di circa 1 miliardo di euro. Radrizzani è attualmente il proprietario del Leeds, ma pare sia pronto a cedere il club di Premier.