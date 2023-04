La semifinale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter, andata in scena una settimana fa, continua a far discutere a distanza di giorni, e nonostante nel frattempo si sia disputata una giornata di campionato e si sia nel bel mezzo di una tre giorni di coppe europee. Le espulsioni di Lukaku, Cuadrado e Handanovic, la rissa finale. Quanto successo a Torino non ha lasciato indifferente neanche i vertici di Allianz, sponsor detentore del naming right dello stadio bianconero. Giacomo Campora, CEO della sezione italiana dell'azienda, ha infatti preannunciato un richiamo ufficiale alla Juventus con un video diffuso a dipendenti e agenti, come riportato dal Corriere della Sera.



IL MESSAGGIO - "Manderò una lettera ai vertici del club perché non ritengo assolutamente accettabile che giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tengano atteggiamenti del tutto censurabili e su cui non ammettiamo alcuna scusa legata all’agonismo sportivo", ha dichiarato il manager.



LO STADIUM E ALLIANZ - Nato come Juventus Stadium nel 2011, lo stadio di proprietà della Juve dal 1º luglio 2017 ha assunto il nome commerciale di Allianz Stadium a seguito della cessione dei diritti di denominazione ad Allianz. Nei pressi dell'impianto si trovano strutture correlate al club come il J-Museum, il J-Medical, un megastore e un centro commerciale, oltreché il J-Village. Allianz SE è una società europea di servizi assicurativi e finanziari con sede a Monaco di Baviera, in Germania, e operante in tutto il mondo.