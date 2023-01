L'Inter deve risolvere alcune situazioni sul mercato in uscita. Secondo La Repubblica, i nerazzurri hanno offerto Henrique Dalbert al Genoa. Il giocatore è tornato in estate dal prestito al Cagliari, salvo poi fermarsi per infortunio. Ora lo stop è quasi alle spalle, ma non c'è spazio per lui nella rosa di Inzaghi. Il futuro può essere a Genova.