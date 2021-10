Lorenzo Insigne è uno dei gioielli della Serie A in scadenza di contratto. La trattativa per il rinnovo di contratto non è ancora decollata, con il capitano del Napoli che, scrive la Gazzetta dello Sport, fa il tifo per restare. Ma se tutto dovesse andare per il verso sbagliato, col giocatore che non ci sta a situazioni al ribasso (De Laurentiis offre 3,5 milioni, ora il 24 azzurro ne percepisce4,5) attenzione all'Inter, che lo aveva già cercato in estate, e alle tentazioni dall'estero.