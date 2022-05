Denzel Dumfries ha raddoppiato il suo valore dopo un anno in Italia. Acquistato dal PSV per 15 milioni, oggi ne vale almeno 20 in più. E le pretendenti non mancano. Oltre al Bayern Monaco, infatti, anche i Manchester United sta sondando il giocatore su espressa richiesta del neo-allenatore Erik Ten Hag. Lo riporta Tuttosport.