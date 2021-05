Conte è in scadenza di contratto con l'Inter a giugno 2022. Stessa data per i dirigenti Marotta e Ausilio. Secondo il Corriere dello Sport, dopo aver vinto lo scudetto c'è il serio rischio che tutta l'area tecnica nerazzurra si ritrovi completamente azzerata. Infatti per proseguire diventa obbligatorio accettare i piani al risparmio del presidente Steven Zhang tra austerity, riduzione dei costi, rinunce e cessioni.



Non c’è certezza che allenatore e dirigenti siano disposti ad affrontare una stagione da "lacrime e sangue", anzi in questo momento emergono soprattutto forti perplessità. E non sarebbe una sorpresa se la decisione finale fosse presa di comune accordo, vale a dire: avanti tutti insieme o fuori tutti insieme. Probabile che l'ago della bilancia possa essere proprio Conte, già contattato dal Tottenham. E, rimanendo in Premier League, anche l'Arsenal sarebbe alla ricerca di nuovo allenatore.