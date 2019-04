Ci saranno ancora una volta le fasce laterali al centro del prossimo mercato dell'Inter. Una zona di campo in cui, negli ultimi anni, da corso Vittorio Emanuele sono stati fatti investimenti importanti dal punto di vista economico, che non si sono poi rivelati tali da quello sportivo. Danilo D'Ambrosio (che presto potrebbe rinnovare) e Kwadwo Asamoah saranno confermati, Cedric tornerà al Southampton mentre il futuro di Dalbert è sempre più un punto interrogativo. E così ci potrebbero essere due nuovi arrivi.



DARMIAN + EMERSON - Il primo obiettivo è Matteo Darmian, per cui già a gennaio l'Inter aveva impostato l'operazione con l'agente Tullio Tinti. Il Manchester United ha prolungato unilateralmente fino al 2020 il contratto dell'ex Torino, che però ha deciso di tornare in Italia e spinge per i nerazzurri. Anche il secondo colpo può arrivare dalla Premier League: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio puntano a Emerson Palmieri, anche lui desideroso di mettersi in mostra per guadagnarsi un posto nell'Italia di Roberto Mancini in vista di Euro 2020.