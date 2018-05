Non solo Stefan de Vrij per l'Inter: a partire dalla prossima stagione anche il terzino ghanese della Juventus Kwadwo Asamoah vestirà la maglia nerazzurrra.



ACCORDO AI DETTAGLI - I dirigenti dell'Inter stanno definendo gli ultimi dettagli con il classe '88: i dirigenti bianconeri Marotta e Paratici sono stati avvisati della trattativa, decollata in occasione allo scontro diretto di due settimane fa a San Siro. L'ex Udinese è vicino alla firma del contratto, con la definizione degli ultimi dettagli che arriverà già nei prossimi giorni. De Vrij e Asamoah dunque, l'Inter ha già due tasselli per la difesa dell'anno venturo.