E' quello di Davide Frattesi il nome più caldo per quanto riguarda il calciomercato in casa Inter. Il centrocampista del Sassuolo, già accostato a diverse big nelle scorse sessioni, sembra più vicino che mai al club nerazzurro: un suo approdo, secondo Sisal, vale infatti 2,25 la posta. Sempre a centrocampo, un approdo di Franck Kessie si gioca a 4, mentre è più lontana l'opzione Ilkay Gundogan a 16. Sulle corsie esterne il sogno è quello di riportare a Milano Achraf Hakimi, il cui ritorno all'Inter paga 3 volte la posta. Attenzione poi a Mateo Retegui, entrato da poco nel giro della nazionale italiana: il passaggio in nerazzurro è visto a 2,75.