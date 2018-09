L'Inter vince, stavolta convince e si toglie dalle spalle quel macigno che si è portata dietro nelle prime due giornate di campionato. La vittoria per 3-0 ottenuta contro il Bologna è un toccasana anche per il proseguo del lavoro ad Appiano Gentile di Luciano Spalletti che vivrà con maggior serenità la sosta per le nazionali.



SI FERMA NAINGGOLAN - La notizia più positiva del sabato nerazzurro è stata sicuramente la prima gioia con la nuova maglia di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è stato colui che ha dato il primo strappo ad una gara che sembrava bloccata con il gol dell'1-0. Una buona notizia a cui però se ne somma una non positiva. Il belga ha infatti chiesto il cambio perchè ha accusato un nuovo problema muscolare ai flessori della coscia destra con gli esami che, secondo la Gazzetta dello Sport, saranno eseguiti martedì.



IN 4 IN INFERMERIA - Un problema che si va ad aggiungere ad altri che già si sono evidenziati prima e durante la gara. Sì perchè l'assenza dai titolari di Mauro Icardi ha costretto Spalletti a una piccola rivoluzione offensiva. La punta argentina ha un problema alla coscia destre a anche il compagno di nazionale Lautaro Martinez non è sceso in campo per un indurimento ai flessori. Infine c'è Danilo D'Ambrosio, anche lui sostituito dopo il 3-0 perchè, come riporta il Corriere dello Sport, ha accusato un problema muscolare. Per un'infermeria che si riempie invece di svuotarsi, Spalletti benedice la sosta.