Non solo Joao Mario, tra Inter e Benfica potrebbero esserci nuovi intrecci di mercato che aiuterebbero i nerazzurri a sfoltire gli esuberi. Sul taccuino delle “Aquile” c’è adesso il nome dell’esterno austriaco, Valentino Lazaro, che nell’ultima stagione ha giocato in Bundesliga con la maglia dell’Eintracht di Francoforte. Il classe ’96 non rientra nei piani del club di viale della Liberazione, un messaggio che l’agente del calciatore ha ormai recepito da tempo.



PRIMI PASSI - Di fatto Valentino Lazaro non riuscirà neanche a disfare le valigie, c’è un’altra destinazione che lo attende. Il Benfica sta già muovendo i primi passi, dal Portogallo sono in attesa di capire quali siano le condizioni fisiche del calciatore, ma i dialoghi con l’Inter sono aperti per un’operazione che dovrebbe svilupparsi sui binari di un prestito con diritto. Siamo agli inizi, Lazaro ci pensa, il Benfica è una pista concreta per lui.