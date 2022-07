Non solo l'Atalanta, adesso anche il Sassuolo è pronto a rientrare in corsa per l'attaccante dell'Inter, Andrea Pinamonti. I neroverdi si apprestano a salutare Scamacca e da tempo studiano la crescita del centravanti classe '99. In viale della Liberazione si attendono presto una mossa da parte di Carnevali, che da domani si metterà alla ricerca del sostituto di Scamacca.