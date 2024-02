Inter, non solo Lautaro: partiti i dialoghi per il rinnovo di Barella

Pasquale Guarro

Due capitani, due uomini che molto incidono sulle prestazioni dell’Inter cambiando letteralmente il volto della squadra con le loro giocate: Lautaro e Barella. Entrambi hanno scelto i nerazzurri ed entrambi hanno il contratto in scadenza nel giugno del 2026. Un fattore comune che l’Inter tratterà in egual misura, portando parallelamente avanti i discorsi di rinnovo sia per il centravanti argentino che per il centrocampista italiano. Di Lautaro abbiamo già detto, i discorsi sono avviati da tempo e anche nel post partita di Inter Juventus “il Toro” ha voluto offrire un assist a Beppe Marotta e all’intera dirigenza nerazzurra, lo ha fatto mostrando tutta la tranquillità del mondo di fronte alle tempistiche che si sono nel tempo dilatate. Non c’è alcuna fretta, si lavora insieme. Questa la sintesi del concetto espresso da Lautaro.



CONTATTO - Ma intanto su un altro binario è partito l’altro treno, quello che dovrà portare all’intesa con Nicolò Barella. Le parti sono in contatto da tempo e a Riyad c’è stato un altro confronto tra le parti. Siamo all’inizio ma il dialogo è stato avviato all’insegna della serenità. Non ci sono accordi da rincorrere ma patti tra gentiluomini da assecondare. Nicolò Barella non ne ha mai fatto una mera questione di denaro e mai l’aspetto economico sarà una priorità nelle sue scelte di vita, ma è un professionista che sposta gli equilibri dell’Inter e l’Inter per prima ha interesse nel voler rinnovare l’accordo con quel gioiellino arrivato dal Cagliari e divenuto campione.



DOPPIO COLPO - Discorsi incanalati, prima Lautaro e a seguire Barella. L’Inter vuole raggiungere il doppio accordo per blindare quelli che ad oggi sono i due calciatori più rappresentativi. Due capitani, uno con la fascia al braccio, l’altro col cuore pieno di passione. Uno con il pieno di gol nel serbatoio, l’altro con le centinaia di chilometri macinati con l’Inter e per l’Inter. Binari che corrono insieme, non paralleli, perché ad un certo punto si ritroveranno alla stessa stazione.