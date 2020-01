L'Inter ha messo gli occhi su Castrovilli e proverà ad anticipare la concorrenza. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come i nerazzurri vorrebbero mandare Politano in Toscana per aprire un rapporto privilegiato con la Fiorentina.



“Potesse scegliere, l’Inter lo manderebbe a Firenze per aprire un asse con la società di Commisso, non tanto per avere a luglio Chiesa, ma per anticipare tutti su Castrovilli che è considerato la mezzala ideale per il calcio di Conte. Su di lui sarà fatto uno sforzo economico importante e potendo contare su una base d’appoggio solida (ovvero Politano in riva all'Arno a gennaio) la situazione sarebbe diversa”.