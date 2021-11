L'intervista concessa dain cui il centrocampista uruguaiano ha palesato il proprio malumore per lo spazio concessogli in stagione daha avviato le riflessioni sul centrocampoin vista del prossimo mercato invernale e oltre all'ex-Fiorentina c'è un altro giocatore che non sta vivendo un momento felice con solo 2 gare da titolare e soltanto 227 minuti disputati fra campionato e Champions League. Un ruolo da riserva che lo pone di diritto fra quegli elementi che possono dire addio, ma per cui, i costi a bilancio, sono difficili da far quadrare.culminata con la vittoria dello scudetto. E quel di più non sta arrivando neanche in questa stagione. Eppure analizzando l'attuale centrocampo e i giocatori nel ruolo a disposizione di, davanti a13 e con i più staccati(8) ed(8) che attualmente non ha più l'idoneità per scendere in campo in Serie A. Numeri importanti per un giocatore che non è titolare e che goleador non è, ma che, proprio per questo, possono fare gola a tanti club in vista delle prossime sessioni di mercato.Già ma per potersi sedere attorno a un tavolo per parlare con l'Inter quanto dovrà essere importante l'offerta?che è stato pagato all'Atalanta poco più di 28,8 milioni di euro ma che,in virtù dei bonus maturati al raggiungimento dello scudetto. Un totale di 30 milioni di euro che è stato ammortato al 30 giugno 2021 per 19,9 milioni di euro e che, quindi, avrà un costo residuo all'inizio del mercato invernale di 7,35 milioni di euro, base di partenza per evitare di fare minusvalenza.data di scadenza dell'attuale accordo.Chi vorrà investire sul centrocampista bergamasco dovrà quindi pensare di mettere sul tavoloLa scorsa estate avevano pensato a lui sia il Torino che la Fiorentina, ma nessuna trattativa era mai andata oltre la fase esplorativa proprio per i problemi legati soprattutto al ricco ingaggio percepito a Milano. L'Inter ha anche provato ad inserirlo come eventuale contropartita in operazioni come quelle per Vlahovic e Zapata senza trovare la giusta sponda dai due club. Ilpotrebbe essere la chiave giusta, in un'operazione che potrebbe risolvere contemporaneamente anche il problema in attacco dei nerazzurri che hanno messo nel mirino siache. Non solo Vecino, anche Gagliardini può partire, ma non sarà semplice.