Il testa a testa milanese sta generando tensioni e veleni, questo derby a puntate verrà ricordato come uno dei più lunghi e polemici della storia e anche per questo motivo la notte che precede la sfida di domani genera sottocute un’emozione diversa dal solito. Per l’Inter, quella contro il Bologna potrebbe essere la partita del sorpasso ai cugini e anche questa sfida contro gli emiliani porta in dote un bel carico di tensione: i nerazzurri avrebbero voluto giocarla il 6 gennaio, quando l’Ausl competente aveva ordinato il rinvio causa covid: da lì la decisione del giudice di non assegnare il 3-0 a tavolino all’Inter e il ricorso del club di viale della Liberazione, che di fatto ha rimandato l’incontro finora.



CON UN PITBULL IN PIÙ - Ci sarà anche Medel, che contro la Juventus era stato espulso e aveva rivolto all’arbitro una serie indefinita di insulti. Ripreso da tutte le telecamere, il cileno aveva raggiunto anzitempo gli spogliatoi e si era preso due giornate di squalifica dal giudice sportivo. Avrebbe dovuto saltare la sfida contro l’Inter, ma il Bologna ha presentato ricorso e ricevuto lo sconto di una giornata per il proprio calciatore. Altro aspetto che fa ingoiare amaro dalle parti di Appiano, visto che Alessandro Bastoni aveva dovuto scontare due giornate di squalifica, senza sconti, perché a fine derby aveva espresso alla terna la sua cruda opinione in merito al loro operato.











L'OCCHIO DEL NEMICO - E come se non bastasse, incollati alla televisione ci saranno gli occhi di Pioli e dei suoi uomini, che lunedì sera contro la Lazio hanno strappato la vittoria negli ultimi secondi di gioco, quando il pareggio sembrava risultato ormai scritto e l’Inter iniziava a tirare qualche sospiro di sollievo. Ma Milano è frenetica, non c’è neanche tempo per respirare e allora si continuerà a vivere in apnea, con Inter e Milan a lanciarsi il guanto di sfida ad ogni fine settimana, fin quando l’una o l’altra inciamperà.



LE SCELTE DI INZAGHI - Non si può rischiare e allora avanti con la formazione titolare. Inzaghi metterà mano il minimo indispensabile e l’unica differenza nell'undici iniziale rispetto alla partita vinta contro la Roma dovrebbe presentarsi in attacco, dove Correa sembra in netto vantaggio su Edin Dzeko per affiancare Lautaro Martinez, ad oggi il più in forma del reparto. Il “Toro è carico anche dal punto di vista mentale, arriva da 4 gol messi a segno nelle ultime tre partite e quella doppietta nel derby di Coppa Italia era proprio la carica d’energia di cui aveva bisogno per chiudere al meglio questa stagione. Mancano poco a Bologna-Inter, ma ci sono già tutti gli ingredienti per aspettarsi un match di passione.