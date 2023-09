Giungono novità dal Cile a proposito delle condizioni di Alexis Sanchez. Il nuovo attaccante dell'Inter non è partito con la spedizione che ha sfidato la scorsa notte l'Uruguay, a causa di alcuni problemi fisici. Nelle scorse ore era emerso che queste difficoltà fossero legate a problemi di anemia, a causa dei quali il giocatore non era al meglio della condizione. Ora però la novità, con il giocatore tornato ad allenarsi in gruppo.



SANCHEZ SI ALLENA - Allarme, almeno parzialmente, rientrato per Sanchez. Nelle scorse ore infatti - come testimoniano le foto diramate dall'ANFP, la Federcalcio cilena - il Nino Maravilla è tornato ad allenarsi con i compagni. Un indizio che suggerisce che le condizioni di Sanchez siano al momento sotto controllo, con il giocatore che può sperare nella convocazione per il match in programma nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 contro la Colombia. Buona notizia per Simone Inzaghi, che ora può sperare di recuperarlo in tempo per portarlo in panchina nel derby di sabato prossimo.