Radja Nainggolan è tornato sul suo addio all'Inter, favorito dall'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Queste le sue parole ai microfoni di Controcalcio:



"Conte era bravo: io all’Inter non facevo più parte del progetto, è stato chiaro con me ma lui è un grandissimo allenatore. Io mi sono solo pentito di essere andato via perché c’era un direttore che ha fatto di tutto per vendermi. Ma se avessi saputo che se ne sarebbe andato lui dopo sei mesi, sarei rimasto. Purtroppo io sono fatto così, non posso stare con uno che non mi vuole".