Moussa Dembelé è un'idea concreta per il centrocampo dell'Inter. Perché il belga del Tottenham è un pallino di Spalletti, graditissimo all'allenatore come al ds Piero Ausilio; ma l'operazione è ancora nella fase delle valutazioni, con un pericolo che arriva direttamente dalla Cina. Il mercato attorno a Dembelé si scalda, l'Inter è in dialogo continuo con la proprietà degli Spurs: gli aggiornamenti sull'affare nel nostro video.