Nuova emissione da 75 milioni di euro per il bond dell'Inter da 300 milioni, lanciato nel dicembre del 2017. Questo l'annuncio del club nerazzurro: "Inter Media and Communication SpA (l'”Emittente”), amministratore unico e gestore del business relativo a media, diritti tv e sponsorizzazione di FC Internazionale Milano SpA (“Inter” e, insieme all’Emittente e alle sue controllate consolidate, il “Gruppo”), annuncia oggi di aver valutato con successo un’offerta istituzionale di € 75,0 milioni in valore capitale complessivo di nuove Senior Secured Notes al 4,875% con scadenza 2022 (i “Nuovi titoli”) ad un prezzo di emissione del 93%. I proventi netti dovrebbero essere utilizzati per finanziare gli scopi aziendali generali dell’Inter e per finanziare i conti garantiti relativi alle nuove emissioni. Si prevede che i nuovi titoli saranno emessi dall’Emittente ai sensi di un contratto datato 21 dicembre 2017 e si prevede che formeranno un’unica classe, sotto il contrato, con l’emissione dell’Emittente da 300,0 milioni al 4,875% per tutti gli scopi previsti dal contratto, inclusi, a titolo esemplificativo, rinunce, modifiche e tutte le altre questioni che non sono specificamente designate per le serie applicabili".