Non solo nomi di esperienza per la sostituzione di André Onana: l'Inter ha messo nel mirino anche un giovane prospetto europeo di alto livello. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri puntano anche su Anatoliy Trubin, numero uno 22enne dello Shakhtar Donetsk. Il suo contratto scade nel 2024 e non ha al momento dato aperture al rinnovo con lo Shakhtar, in quanto si sente pronto per un'avventura in un grande campionato europeo.