Il primo può essere sacrificato sull'altare del bilancio per finanziare il ritorno di Lukaku dal Chelsea. Cercato anche dal Manchester United, il nazionale camerunese classe 1996 viene valutato almeno 50 milioni di euro dai dirigenti nerazzurri, che l'anno scorso lo presero a parametro zero dall'Ajax. Onana è sotto contratto fino a giugno 2027 con un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione: meno di 4 milioni lordi all'anno grazie al Decreto Crescita. Che l'Inter ha intenzione di sfruttare anche per l'erede di Onana, da pescare sul mercato estero., ma in Viale della Liberazione sanno benissimo che sarà molto difficile riuscire a portare a Milano il nazionale georgiano classe 2000, sotto contratto fino al 2027 col Valencia., reduce dal prestito al Nottingham Forest ma ancora di proprietà del Paris Saint-Germain. Quest'ultimo ha due anni in più (classe 1986) e ha un ingaggio molto più oneroso: ben 12 milioni di euro all'anno., con un passato nel settore giovanile dell'Inter. Anche perché capitan Samir