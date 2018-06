Non c'è solo il Genoa sulle tracce di Pinamonti. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Frosinone si è inserito sul giovane attaccante dell'Inter. Il Frosinone si muove per Rigoni e Rosi a zero dal Genoa (oggi ci sarà un incontro con gli agenti per provare ad arrivare alla fumata bianca), idea Pisacane (Cagliari) per la retroguardia. In difesa piace anche Burdisso (ex Torino).